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Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu

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Eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, verdiği bir röportajda Galatasaray'da oynadığı dönemde hakem yardımı ile bazı maçları kazandıklarını itiraf etti. Babel'in bu ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Ülkemizde Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'daki performansı ile hafızalara kazınan Ryan Babel'den çarpıcı itiraflar geldi.

"HAKEM BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Galatasaray'da oynarken hakem yardımı ile bazı maçları kazandıklarını ifade eden Babel, "Kazanmak için gerçekten çok iyi olmalısınız çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar. Neyse odur. On sene boyunca oradaydım (Süper Lig). Dört farklı takımda oynadım. İki küçük ve iki büyük kulüpte oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim. Biz Galatasaray'dık ve "bugün şanslıydık, bugün hakem bize çok yardımcı oldu" dediğim maçları kazandık." dedi.

GÜNDEM OLDU

Hollandalı oyuncunun sözleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Özellikle rakip takım taraftarları Babel'in sözlerini paylaşarak geçmiş yıllarda yaşanan duruma sitemlerini dile getirdi.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Babel, Kasımpas¸a'da 59 mac¸ta 14 gol, 12 asist, Bes¸iktas¸'ta 89 mac¸ta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 mac¸ta 17 gol, 8 asist, Eyu¨pspor'da 29 mac¸ta 5 gol, 1 asist kaydetti.

Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Yani şaşırmadık bunu herkes biliyordu ama ispatı da olması güzel bişey tabi

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Beşiktaş'ta oynadığın zamanlar bileğinin hakkıyla maç kazanan bir karakartalda mutlu idin..ve gs de oynadın gerisini sen anlattın ... kısaca adammışsın be babel...

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Bize bilmediğimiz bir şeyler söyleyin

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Haber YorumlarıNetherill:

şimdi babelin formasını felan yakmaya başlar malum takım taraftarları :D

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Haber YorumlarıKaan Gün:

Al işte neden yabancı hakeme karşılar kanıtı size hep algısaray biraz objektif düşünün ya fenerinde kayrıldığı maçlar var algısarayında ama bu zamana kadar hatasız maç yönetselerdi girin bi araştırın puan durumunu görün kime ne yapmışlar haramzadesaray

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Haber Yorumlarıservet asig:

devamında fenerbahçeyi yenmek için önce hakemi yenmeniz lazım diyor

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