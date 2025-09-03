Haberler

Rüzgar Sevim: 'Fenerbahçeli Olmayı Düşünmüyorum'

Rüzgar Sevim: 'Fenerbahçeli Olmayı Düşünmüyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası üzülen 11 yaşındaki Rüzgar Sevim, Galatasaraylılığını koruduğunu ve Fenerbahçe'ye geçişini kabullenemediğini belirtti. Yeni idolü olarak Galatasaray'dan Yunus abi olduğunu ifade etti.

'Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum'

' Galatasaray ve Benfica formasını giyerim'

'Yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi'

Beyza Betül CİHAN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, - KEREM Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası gözyaşlarına boğulan Rüzgar Sevim (11), bu kez de yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından üzüldü. Rüzgar, " Benfica'ya gitmeden önce Galatasaray ile ilgili şeyler yapmıştı. Ama Fenerbahçe'ye gittiğinde Galatasaraylıları üzdü, kırdı herkesi. Kerem abinin Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum " dedi.

Kerem Aktürkoğlu hayranlığı ile tanınan Rüzgar Sevim, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na açıkladı.

Kendini çok üzgün hissettiğini söyleyen Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nu artık yalnızca milli maçlarda izleyeceğini belirterek, "Onu sadece Türkiye maçında izlerim. Fenerbahçe maçında onu izlemek istemem" dedi. Kerem'e sorularının da olduğunu belirten Rüzgar, "Hani Galatasaraylılığımızdan vazgeçmiyorduk? Sen neden vazgeçtin, diye sormak isterdim" dedi.

'FENERBAHÇELİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Benfica döneminde Kerem'i yakından takip ettiğini aktaran Rüzgar, "Benfica'da, Fenerbahçe'ye gelmeden çok güzel bir gol attı. Benfica'daki tüm gollerini de izledim. Kerem abi için hayırlısını diliyorum" dedi. Çevresinden gelen tepkileri de paylaşan Rüzgar, "Fenerbahçeli tanıdıklarım 'Fenerbahçeli olacak mısın' diye sordu. Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum. Galatasaraylılarda daha çok Galatasaraylılığımdan dolayı sevindi ve Kerem abi gittiği için aslında onlar da üzüldüler ayrıca kızgınlar" ifadelerini kullandı.

Kerem'in transferine dair şaşkınlığını dile getiren Rüzgar, "Kerem abi Galatasaraylı olduğuna hepimizi çok inandırdı. Fenerbahçe'ye gideceğini hiç düşünmemiştik" dedi.

'GALATASARAY VE BENFİCA FORMASINI GİYERİM'

Kerem Aktürkoğlu formaları hakkında görüşünü açıklayan Rüzgar, "Kerem abinin ya Galatasaray formasını ya da Benfica formasını giymek isterim" diye konuştu.

'YENİ EN SEVDİĞİM FUTBOLCU YUNUS ABİ'

Yeni idolünü de açıklayan Rüzgar, "Fenerbahçe'de yok ama Galatasaray'da sevdiğim futbolcular var. Galatasaray'da Yunus abi var. Galatasaray'da şu an yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi. Yunus abi çok güzel oynuyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferine alışamadığını belirten Rüzgar, "Kerem Aktürkoğlu'nun hala Fenerbahçe'ye gitmesini düşünemiyorum. Kerem abinin Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
CHP'yi bekleyen asıl tehlike: Büyük kurultay da iptal edilebilir

CHP'yi bekleyen asıl tehlike
Eylül ayı kira tavan zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Son paylaşımını yoruma kapatmadığına pişman ettiler
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

CHP'li 2 belediyeye operasyon! 7 kişi gözaltına alındı
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi

Heyelan koskoca bir köyü yuttu, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.