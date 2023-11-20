Rüstempaşaspor, Hekimhan Belediyespor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 6. haftasında Rüstempaşaspor, Hekimhan Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Malatya ekibi ise puansız son sırada kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 6. haftasında Rüstempaşaspor, Hekimhan Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 6. hafta maçları oynandı. Hekimhan Belediyespor'u kendi saha ve seyircisi önünde konuk eden Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor, rakibini 3-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Malatya ekibi ise puansız son sırada kaldı.

Bir diğer Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor ise zorlu Hacılar Erciyesspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde de 5. hafta maçları hafta sonu oynandı. Maçlarda fileler toplam 40 kez havalandı. Alınan sonuçlar şöyle:

"Sürsürü BE. 8-0 Elazığ Şekerspor, Harputspor 0-5 Yolspor, Sanayi Sitespor 5-0 Alacakaya Krom, Balakgazi 1516 Spor 0-5 Karakoçan 1985, Hicret Gençlik 3-1 Paluspor, Harput Fıratspor 7-1 Sivricespor, Maliyespor 1-1 Kovacılarspor, Doğukent Gençlik 2-1 Arıcakspor." - ELAZIĞ