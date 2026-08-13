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Russell Westbrook emekliliğini açıkladı

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ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, 37 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. NBA'de 2016-2017 sezonunun MVP'si seçilen Westbrook, 9 kez All-Star oldu ve 18 sezonda 7 farklı takımda forma giydi.

ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, 37 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Westbrook, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen sonunu izlediğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orada olmanız gerekiyordu. Şimdi bitti." ifadelerini kullandı.

NBA'de 2016-2017 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, dokuz kez All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Tecrübeli basketbolcu, 18 sezonluk NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını giydi.

Kaynak: AA
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