Rus takımları, 2022-2023 sezonunda da THY Euroleague'de yok

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu. Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket, wildcard ile Euroleague'e katıldı. Rus takımları, 2022-2023 sezonunda da Euroleague'de yer alamayacak.

Euroleague yönetimi bugün yaptığı toplantı sonucunda, 2022-2023 sezonunda yer alacak takımları belirledi. Euroleague'in resmi internet sitesinden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, Rusya takımlarının 2022-2023 sezonunda durumu görüşüldüğü ve bir yıl daha katılamayacağı duyuruldu. Alınan karara göre, CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan, gelecek sezon da Euroleague'de yer almayacak. Başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket'in de wildcard aldığı ifade edildi.

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunda ALBA Berlin, A. Efes, AS Monaco, Olimpia Milano, Baskonia, Kızılyıldız, Barcelona, Bayern Munih, Fenerbahce Beko, LDLC Asvel Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Bologna ve Zalgiris Kaunas takımları bulunacak.

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor