Rus saldırısı uyarısının ardından sahaya çıkan Ukrayna takımlarına imzalatılan belge kan dondurdu

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın hava saldırısı yapacağı uyarısının ardından sahayı terk ederek sığınaklara gittikleri maçın ardından konuştu. Rumen hoca, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz." dedi. Sosyal medyada insanlar bu durum karşısında dehşete düştüklerini ve insan hayatının bir futbol maçından daha değerli olduğunu ifade etti

Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasında oynanan karşılaşma, Rusya'nın hava saldırısı yapacağı uyarısıyla 80. dakikada yarıda kalmıştı. 1.5 saati aşkın bir beklemenin ardından başlayan mücadeleyi Kiev, 3-0 kazanırken teknik direktör Mircea Lucescu, yaşananları anlattı.

"HEMEN SIĞINAKLARA GİTMENİZ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lucescu, "Hakem uyardığı anda stadyumdaki herkesin sığınaklara gitmesi gerekiyor. Oldukça garip bir durum. Sahadan çekiliyorsunuz ve hemen sığınaklara gitmeniz gerekiyor. Orada oturup bekliyorsunuz. Neler olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalışıyor. Oyuncular telefonlarına bakıyor. Ukrayna'nın diğer bölgelerinden akrabalarıyla temas kurmaya çalışıyorlar. Onlara sorup stadyum civarında neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BU BELGEYİ BEN DE İMZALADIM"

Rumen teknik adam, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz. Bu belgeyi ben de imzaladım." diyerek konuşmasını noktaladı.