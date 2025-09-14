Rümeysa Koto, Balkan Judo Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Rizeli sporcu Rümeysa Koto, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etti.
13-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kosova'da Büyükler Balkan Judo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 70 kilogram kategorisinde katılan Çaykur Rizespor'un eski sporcusu, İBB sporcusu ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Rümeysa Koto, rakiplerini geçerek birinci oldu. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor