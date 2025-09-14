Rümeysa Koto, Balkan Judo Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Kosova'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Rizeli sporcu Rümeysa Koto, şampiyon oldu.

13-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kosova'da Büyükler Balkan Judo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 70 kilogram kategorisinde katılan Çaykur Rizespor'un eski sporcusu, İBB sporcusu ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Rümeysa Koto, rakiplerini geçerek birinci oldu. - RİZE