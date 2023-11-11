Rota Akçaabatlılar Derneği, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a İşlemeli Kılıç Hediye Etti

Rota Akçaabatlılar Derneği, Trabzonspor'un Konyaspor'u mağlup ettiği maç öncesi Başkan Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu işlemeli kılıç hediye etti. Dernek başkanı Bilal Pervanoğlu, teşekkürlerini iletti.

Rota Akçaabatlılar Derneği, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu işlemeli kılıç hediye etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Rota Akçaabatlılar Derneği, Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Başkan Ertuğrul Doğan için hazırladığı hediyeleri takdim etti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın isminin yazılı olduğu işlemeli kılıcı takdim eden dernek başkanı Bilal Pervanoğlu, kulüp başkanı ile günün anısına statta hatıra fotoğrafı çekildi. Pervanoğlu, Başkan Ertuğrul Doğan'a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. - TRABZON