Röportajı terk etti! Süper Lig devinin yıldızını çileden çıkaran sorular

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Beşiktaş'ın sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, mücadelede ilk 11'de sahaya çıktı ancak 87. dakikada oyundan alındı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Hanus Sorensen ve Martin Agnarsson'dan geldi. Çekya'nın tek golünü ise Adam Karabec kaydetti. Çek basını, bu mağlubiyeti "Utanç gecesi" manşetleriyle duyurdu.

CERNY RÖPORTAJDA GERİLİM YAŞADI

Maç sonrası Çek televizyonuna konuşan Vacˆlav Cerny, yenilginin ardından son derece moralsizdi. Cerny, "Çaba vardı ama en önemli şey olan final eksikti. Maçtan bu kadar kısa bir süre sonra değerlendirme yapmak zor. Pişman olacağım bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak röportajın ilerleyen dakikalarında tansiyon yükseldi. Muhabir Jan Lutonsky, "İlk gol atıldığında oradaydın. Sizce orada ne yanlış gitti?" diye sordu. Cerny bu soruya, golü atan Sorensen'i kastederek, "Onunla aramdaki mesafe nasıldı?" diye yanıt verdi.

"OYUNCULARLA GÖRÜŞMEM Mİ GEREKİYORDU?"

Muhabir, sorularına devam ederek "O oyuncuyu takip etmeli miydin, savunma yapman gerekmez miydi?" deyince Cerny şaşkınlığını gizleyemedi.

"Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?" diyerek tepki gösterdi. Röportajın sonunda gerginliği artan yıldız futbolcu, "Sanırım herkes gibi ben de geri koştum. Siz de bunu dilediğiniz gibi değerlendireceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

YAYINI TERK ETTİ: BENİ SUÇLAMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Cerny, yayını terk etti. Ayrılırken ise, "O gol için beni suçlamaktan çekinmeyin" ifadelerini kullandı.