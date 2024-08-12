Ronaldo, 'Seni seviyorum' diyen hayranını pişman etti

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bir hayranı ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

"VALLAHİ YALAN SÖYLÜYORSUN"

Ronaldo, forma uzatarak kendisinden imza isteyen genç bir taraftarın, "Seni seviyorum Cristiano" sözlerine "Vallahi yalan söylüyorsun" diyerek yanıt verdi. O anlar kısa sürede viral oldu.