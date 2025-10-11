Ronaldo penaltı kaçırdı, 90+1'de muhteşem son

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz, 1-0 kazandı.

RONALDO PORTEKİZ KAÇIRDI, NEVES KURTARDI

Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 75. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi ekipte sahneye çıkanRuben Neves, 90+1. dakikadaki golüyle takımını puan kaybından kurtardı. İrlanda'da Başakşehirli Festy Ebosele 64 dakika sahada kalırken, Portekiz'de Fenerbahçeli Nelson Semedo, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

PORTEKİZ 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Portekiz, 9 puana ulaştı. İrlanda ise 1 puanda kaldı. Portekiz, bir sonraki maçında Macaristan'ı ağırlayacak. İrlanda ise Ermenistan'ı konuk edecek.