Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yaşadığı evlat acısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hayatını anlatan "I am Georgina" adlı belgeselin ikinci sezonunun tanıtımı yayımlandı. İkiz bebeklerinden birinin doğumda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk kez konuşan Rodriguez gözyaşlarına boğulurken, "Hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor. Hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım." dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, hayatının anlatıldığı belgeselin ikinci sezonunda yaşadığı evlat acısını anlattı.

"HEM İYİ HEM DE EN KÖTÜ ANI BİRLİKTE YAŞADIM"

Georgina Rodriguez gözyaşları içinde evlat acısı yaşadığı zamanları anlatırken, "40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor. Hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım." ifadelerini kullandı.

Georgina Rodriguez

"YAŞAMAK VE GÜÇLÜ OLMAK İÇİN NEDENLERİM VAR"

Ronaldo'nun kendisine sürekli destek verdiğini belirten Georgina, "Hayat devam ediyor. Yaşamak ve güçlü olmak için nedenlerim var. Cris, gündemimi devam ettirmem konusunda beni çok cesaretlendiriyor. Bana, 'Gio, hayata devam et. Bu seni iyileştirecek' diyor." şeklinde konuştu.