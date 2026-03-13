Haberler

Ronaldo'nun oğlundan "Babanla oynamak ister misin?" sorusuna bomba yanıt

Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt Haber Videosunu İzle
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., MrBeast'in "Babanla oynamak ister misin?" sorusuna "İnşallah" şeklinde yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., sosyal medyada gündem olan bir diyalogla dikkat çekti. Genç futbolcunun verdiği yanıt futbolseverler tarafından konuşuldu.

"BABANLA OYNAMAK İSTER MİSİN?"

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast'in yönelttiği "Babanla oynamak ister misin?" sorusu Cristiano Ronaldo Jr.'a soruldu. Genç futbolcu bu soruya kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi.

"İNŞALLAH" DEDİ

Cristiano Ronaldo Jr., soruya "İnşallah" diyerek cevap verdi. Bu yanıt kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

