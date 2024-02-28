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Messi tezahüratlarına gösterdiği müstehcen tepki Ronaldo'nun başına iş açtı

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla oynadığı maçta yaptığı tepki nedeniyle Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Verilecek ceza, en az 2 maçlık men ve para cezasını içerebilir.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki futbol kariyeri, Al Nassr formasıyla sahaya çıktığı Al Shabab karşılaşmasında yaşanan bir olayla tartışma konusu oldu. Maçın sonunda yapılan Messi tezahüratına Ronaldo'nun verdiği tepki, futbol dünyasında geniş bir tartışma başlattı. Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo önce tribünlere dönere "Sizi duyamıyorum" demiş, ardından çok konuşulan müstehcen bir harekete imzasını atmıştı.

Messi tezahüratlarına gösterdiği müstehcen tepki Ronaldo'nun başına iş açtı

Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi, bu hareketleri incelemek üzere bir toplantı düzenleyerek durumu değerlendirecek. Komite, Ronaldo'nun savunmasını alacak ve verilecek cezayı belirleyecek. Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, Ronaldo'nun suçlu bulunması durumunda en az 2 maçlık men cezası ve para cezası alması bekleniyor.

Haberler.com Haber Merkezi / Abdullah Teymur - Spor

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