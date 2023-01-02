Ronaldo'nun Al Nassr'a neden gittiği ortaya çıktı! Gerçeği öğrenen futbolseverler kahroldu

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili ortaya atılan iddia Portekizli yıldızın hayranlarını adeta yıktı. Dünya Kupası'nın sona ermesi sonrası Ronaldo, Real Madrid'in kapısını çalarak, çok cüzi bir miktar karşılığında oynamaya hazır olduğunu belirtti. Ancak İspanyol devi bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine başka şansı kalmayan Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinin yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferinin yankıları sürüyor. Portekizli yıldızla ilgili ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

REAL MADRID, RONALDO'YU REDDETTİ

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olmadan önce Real Madrid ile masaya oturmak istedi. Portekizli yıldız, İspanyol devine yaptığı teklifte çok cüzi bir miktar karşılığında oynayabileceğini belirtirken, bu talep Real Madrid'den kabul görmedi.

200 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.