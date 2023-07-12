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Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor

Spor Haberleri

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda oynanan Al Shabab maçında attığı gol sonrası secdeye gitmiş ve Müslüman futbolseverleri mest etmişti. Takımıyla kampta olan Portekizli yıldız, şimdi de kameralar karşısında "Selamunaleyküm dedi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun kulübün paylaştığı videoda "Selamunaleyküm" demesi Müslüman futbolseverleri mest etti.

RONALDO'NUN VİDEOSU BEĞENİ TOPLADI

Al Nassr ile birlikte kampta olan Cristiano Ronaldo için kulüp özel bir video yayınladı. Bu videonun henüz açılışında Portekizli yıldızın "Selamunaleyküm" demesi büyük beğeni topladı.

SECDEYE GİTMİŞTİ

Ronaldo geçtiğimiz aylarda oynanan Al Shabab maçında da attığı golden sonra secdeye gitmiş ve bu hareketi uzun süre konuşulmuştu.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Al Nassr Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Atilla Han:

Ben o kadar para alsam her gun 40 rekat namaz kilarim

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Hamdi Baba :

Spordan sonra politikaya atlayacakmış. :)

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OsmanlıMuhafızı1453:

Dünyalık herşeyi kazandı sadece iman etmek kaldı inanıyorum o da olacak

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