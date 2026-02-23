Ronaldo kadar kazanmıyor sanılan Messi'ye sunulan ayrıcalıklar bomba
Inter Miami'de Lionel Messi'ye sunulan maaş, ticari paylar ve ortaklık opsiyonlarıyla birlikte toplam geliri yıllık 60 milyon doların üzerine çıkıyor.
- Lionel Messi'nin Inter Miami'deki yıllık maaşı 20.400.000 euro'dur.
- Messi'nin Inter Miami'deki sözleşmesi, 2,5 yıl içinde sabit ve garantili toplam 150.000.000 dolar gelir sağlar.
- Messi'ye emeklilik sonrası 200.000.000 dolar değerleme üzerinden Inter Miami'de hisse satın alma hakkı sunulmuştur.
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki astronomik sözleşmesi sonrası Lionel Messi'nin daha düşük kazandığı düşünülüyordu. Ancak Inter Miami'de Arjantinli yıldıza sunulan paket, bu algıyı değiştirdi.
MESSI'YE SUNULAN AYRICALIKLAR
Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'ye sağlanan imkanlar dikkat çekiyor:
- Yıllık 20.400.000 euro maaş
- Emeklilik sonrası 200.000.000 dolar değerleme üzerinden hisse satın alma hakkı
- Kendisi ve ailesi için özel güvenlik hizmeti
- Satılan sezonluk biletlerden komisyon
- Adidas ürün satışlarından pay
- Emeklilik sonrası Inter Miami'ye ortak olma şansı
- 2,5 yıl içinde sabit ve garantili toplam 150.000.000 dolar gelir
- Yıllık 60.000.000 doların üzerinde toplam kazanç
Bu detaylar, Messi'nin yalnızca maaş değil ticari anlaşmalar ve kulüp ortaklığı opsiyonlarıyla da büyük bir finansal paket elde ettiğini gösteriyor.