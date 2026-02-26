Haberler

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, futbol dışındaki yatırımlarını genişletti. İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alan Ronaldo'nun bu hamlesi, CR7 SA grubunun yan kuruluşu CR7 Sports Investments aracılığıyla gerçekleştirildi. Almeria Başkanı Mohamed Al Khereiji, Ronaldo'nun kulübe yatırım yapmayı seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, futboldaki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Anlaşma, Ronaldo'nun spor yatırımlarını yönettiği CR7 SA grubunun yeni kurulan yan kuruluşu CR7 Sports Investments aracılığıyla gerçekleştirildi. Satın almanın mali detayları açıklanmadı.

Almeria Başkanı Mohamed Al Khereiji, anlaşmayı doğrulayarak, "Cristiano'nun kulübe yatırım yapmayı seçmesinden dolayı çok mutluyuz. İspanyol liglerini iyi tanıyor ve birinci takımdan akademiye kadar inşa ettiğimiz potansiyeli görüyor" ifadelerini kullandı.

YÜKSELME YARIŞINDA

İspanya 2. Ligi'nde üçüncü sırada bulunan Almeria, lider Racing Santander ve CD Castellon'un hemen arkasında yer alıyor. Kulübün La Liga'ya yükselme şansı sürüyor.

