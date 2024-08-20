Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasındaki inanılmaz anlaşma böyle ortaya çıktı.

SERVETİ 600 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo'nun net servetinin 600 milyon dolar civarında olduğu ve Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Nassr ile yaptığı ve yılda 173 milyon sterlin (224 milyon dolar) kazandıran kârlı sözleşmenin yanı sıra çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da kasasını doldurduğu söyleniyor.

DÜNYALARI ÖDEYECEK

Öte yandan Portekiz'in TV GUIA dergisine göre Ronaldo ile beş çocuğundan ikisinin annesi olan Georgina arasında, ayrılmaları halinde Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşma var.

SADECE PARA DEĞİL

Bu şartların kasım 2017'de kızları Alana Martina'nın doğumunun ardından yürürlüğe girdiği bildiriliyor. Yedi yıl önceki anlaşmaya göre Ronaldo, eşine sadece para ödemeyecek. Georgina'nın, Ronaldo'nun La Liga devi Real'de oynadığı dönemde 2010 yılında satın aldığı Madrid'deki evinin mülkiyetini de alacağı iddia ediliyor.