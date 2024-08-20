Üye Girişi
Haberler

Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun özel hayatı gündemde. Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasında, ayrılık durumunda Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşmanın olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ronaldo'nun, Georgina'ya Madrid'deki evinin mülkiyetini de verme sözü verdiği iddia ediliyor.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasındaki inanılmaz anlaşma böyle ortaya çıktı.

SERVETİ 600 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo'nun net servetinin 600 milyon dolar civarında olduğu ve Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Nassr ile yaptığı ve yılda 173 milyon sterlin (224 milyon dolar) kazandıran kârlı sözleşmenin yanı sıra çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da kasasını doldurduğu söyleniyor.

DÜNYALARI ÖDEYECEK

Öte yandan Portekiz'in TV GUIA dergisine göre Ronaldo ile beş çocuğundan ikisinin annesi olan Georgina arasında, ayrılmaları halinde Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşma var.

SADECE PARA DEĞİL

Bu şartların kasım 2017'de kızları Alana Martina'nın doğumunun ardından yürürlüğe girdiği bildiriliyor. Yedi yıl önceki anlaşmaya göre Ronaldo, eşine sadece para ödemeyecek. Georgina'nın, Ronaldo'nun La Liga devi Real'de oynadığı dönemde 2010 yılında satın aldığı Madrid'deki evinin mülkiyetini de alacağı iddia ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sterlin Madrid Dünya Spor Magazin Spor Haberler

500

Yorumlar (4)

Ismail Oktay:

Yakinda Ronaldo Arda Kural gibi sokakta yasar...

21
3
yanıtYanıtla
Murat Topcu:

Boşuna dememişler zenginin malı züğürdün çenesini yorar diye ??

9
0
yanıtYanıtla
Mustafa Tukat:

600 Milyon Euro ve yıllık toplam ek 280 milyon… Eşine ve 5 çocuğun annesine ayda sadece 85 bin sterlin…? Bence çok az, o kadar mal varlığına göre çok az!

1
2
yanıtYanıtla
Bulent Turker:

Ronaldo'nun yerinde olsam ben de eskisini atar yenisini alırım. :)

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kaan Ayhan neden yok, sakat mı? Kaan Ayhan Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu? Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İskenderiye Feneri nerede, hangi ülkede? İskenderiye Feneri ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından İskenderiye Feneri'nin özellikleri! Dinamo Zagreb Karabağ CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı TRT1? Dinamo Zagreb Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri! Lille Slavia Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lille Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Halikarnas Mozolesi nerede? Halikarnas Mozolesi hangi ülkede? Dünya'nın yedi harikasından Halikarnas Mozolesi'nin özellikleri! Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli? Çınar Ersanlı neden öldü? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 20 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 20 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 20 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi ne zaman, nerede çekildi? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tarzan Rıfkı filmi ne zaman, nerede çekildi? Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zaman Makinesi 1973 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara İblis filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kara İblis filmi ne zaman, nerede çekildi? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi? Afacanlar Kampta filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Afacanlar Kampta filmi ne zaman, nerede çekildi?
title