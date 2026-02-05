Haberler

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasını istemediği Karim Benzema, yeni takımındaki ilk maçında 3 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

  • Karim Benzema, Al Hilal formasıyla ilk maçında 3 gol attı.
  • Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Okhdood'u 6-0 mağlup etti.
  • Al Hilal, bu galibiyetle ligde 50 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasına tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla ilk maçında adeta destan yazdı.

3 GOL ATTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Karim Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Hilal'in deplasmanda Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Fransız oyuncu, 3 gol birden atarak galibiyette büyük rol oynadı. Al Hilal'in diğer golleri Malcom ve Salim ed-Devseri'den (2) geldi.

AL HILAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 50 yapan Al Hilal liderliğini sürdürdü. Al Hilal, ligin bir sonraki maç haftasında El İttifaq ile karşı karşıya gelecek.

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
