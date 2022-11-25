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Ronaldo duyarsa kıyamet kopar! Gana'nın hocasından kaybettikleri maç sonrası olay cümle

Spor Haberleri

Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Portekiz'e 3-2 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Penaltıdan gol atan Ronaldo'yu hedef alan Addo, "Hakemler ona özel bir hediye verdi." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gana'nın hocası Otto Addo, Ronaldo'yu hedef alan açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER ONA ÖZEL BİR HEDİYE VERDİ"

Ronaldo'nun attığı penaltı golü hakkında konuşan Addo, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi." ifadelerini kullandı.

"CESUR VE ŞANSLIYDIK"

Hakemi de eleştiren 47 yaşındaki hoca, "Bence hakem penaltı konusunda yanlış karar verdi. Ondan sonra her şey bizim için zorlaştı. Portekiz birinci sınıf bir takım. Ama cesur ve şanslıydık, neredeyse skoru 3-3 yapacaktık." dedi.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Katar Gana Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Demir:

adam haklı hakem hediye eti bitmiş bir ronaldo olmuş hayalet

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corci:

adam sonuna kadar haklı. beleş bir penaltı harici sahada ronaldo yoktu zaten.

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