Ronaldo'dan sonra hepsi el uzattı! Futbolun starlarından Merih'in depremzedeler için başlattığı kampanyaya destek yağdı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın depremzedeler için satışa çıkardığı Bonucci, Dybala ve Ronaldo formalarından 5 milyon lira toplandı. Merih'in başlattığı kampanyaya Morata, Griezmann, Harry Kane, De Bruyne ve Haaland da katıldı.

Futbol dünyasının yıldızları Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı kampanyada bir araya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını satışa çıkararak kampanyayı başlatan Merih, dünyaca ünlü yıldızlardan destek gördü.

5 MİLYON LİRAYA SATILDI

Merih'in satışa çıkardığı Bonucci, Dybala ve Ronaldo formalarından 5 milyon TL bağış geldi. Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'a Türkiye için yardımda bulunacağının da sözünü verdi.

MADRİD VE TOTTENHAM'IN YILDIZLARI DA KATILDI

Atletico Madrid'den Griezmann ve Morata, Merih'in başlattığı kampanyaya katıldıklarını açıkladı. Tottenham'ın süper yıldızı Harry Kane ve takım arkadaşı Kulusevski de bu kampanyaya destek verdi.

İLKAY, EMRECAN, DE BRUYNE VE HAALAND

İlkay Gündoğan'ın aracılığıyla Manchester City'nin iki süper starı De Bruyne ve Haaland, Merih'e bağışlanması üzere forma gönderdi. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da formasını Merih'e ulaştırdı.