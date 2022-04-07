Ronaldo'dan olay hareket! Kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada dünyaya rezil etti

Sezon başında Manchester United'a yeniden dönmesi büyük ses getiren Cristiano Ronaldo, haftalar ilerledikçe İngiltere'de eleştiri oklarının hedefi oldu. Takım oyununu bozduğu gerekçesiyle eski takım arkadaşı Wayne Rooney tarafından da eleştirilen Ronaldo, sosyal medyada yaptığı yorumla gündeme oturdu.

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"İKİ KISKANÇ"

Bir televizyon programında yorumculuk yapan Wayne Rooney'nin "Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu, Cristiano Ronaldo değil." sözlerine ve eski Liverpool futbolcusu Carragher'ın, "United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" ifadelerine sinirlenen Ronaldo, Rooney'nin Carragher'la paylaştığı fotoğrafa, "İki kıskanç" yorumunu yaptı. Bu yorum sosyal medyada büyük ses getirirken, kısa sürede 150 binden fazla beğeni aldı.

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