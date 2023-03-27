Ronaldo coştu, takım farka koştu! Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti

EURO 2024 Elemelerinde Portekiz, Lüksemburg'a konuk oldu. Ronaldo'nun iki gol atarak yıldızlaştığı mücadeleden Portekiz 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. deplasman ekibinin gollerini 9' ve 31'de Ronaldo, 15'te Joao Felix, 18'de Bernardo Silva, 77'de Otavio ve 88'de Rafael Leao kaydetti.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu ikinci maçında Portekiz, deplasmanda Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo, iki gol atarak yıldızlaştı.

RONALDO DOUBLE YAPTI

Konuk ekip Portekiz'e galibiyeti getiren goller 9' ve 31'de Cristiano Ronaldo, 15'te Joao Felix, 18'de Bernardo Silva, 77'de Otavio ve 88'de Rafael Leao'dan geldi. Rafael Leao, 85. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Portekiz grupta 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Lüksemburg ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1 puanda bulunuyor.

RONALDO REKOR KIRDI

Lihtenştayn mücadelesine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu olurken, Lüksemburg'a maçında da yeni rekorlara imza atmayı başardı.

İLK YARIDA İKİ GOL

Konuk ekip, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 4-0 önde tamamladı. 38 yaşındaki Ronaldo, 9 ve 31'nci dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

11 MAÇ 11 GOL

Cristiano Ronaldo, Portekiz ile 3 gün içinde çıktığı ikinci maçında yine iki gol atmayı başarırken, Lüksemburg'a ilk yarıda 2 gol atma başarısı gösterdi ve kariyerinde Lüksemburg'a karşı 11 maçta 11 gole ulaştı.