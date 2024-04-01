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Babasının izinden gidiyor! Ronaldinho'nun oğlundan ağızları açıkta bırakan hareketler

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Ronaldinho'nun 19 yaşındaki oğlunun Barselona'daki yeni rolü ortaya çıktı ve taraftarlar gösterdiği performansa hayran kaldılar.

Başlangıçta hücum oyuncusu olarak görülen genç oyuncu, sonunda Mart 2023'te babasının eski takımı olan Barselona'ya resmi olarak imza attı.

Mendes'in son zamanlarda oynadığı görüntüler, genç oyuncunun artık sol bek pozisyonunda oynadığını gösteriyor. Derleme videolarında, Mendes'in güçlü müdahaleler yaptığı, sol kanattan hücumlara katıldığı, düzgün ayak hareketleri sergilediği ve takım arkadaşlarıyla iyi bir bağlantı kurduğu görülüyor.

TikTok'ta paylaşılan videolar, Ronaldinho'nun oğlunun savunmada "Bukayo Saka'nın tersi" olarak görev yaptığı sırada kanat oyuncusu olmaktan bek pozisyonuna geçiş yapmasına karşı çıkan bir dizi yoruma neden oldu. Kullanıcılar, Mendes'in yeteneklerine saygı duyduklarını ancak pozisyon değişikliğine şaşırdıklarını belirtiyorlar.

Mendes, Barselona'ya katıldıktan sonra etkileyici bir performans sergiledi. İlk maçına Manchester United'ın genç takımına karşı hazırlık maçında çıktı, ancak resmi maçlarda oynama fırsatı için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sol ayaklı genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma teklif edilip edilmeyeceğibelirsizliğini koruyor.

Ronaldinho'nun oğlu Mendes'in Barselona'da yeni pozisyonunda gösterdiği performansla ağızları açık bırakıyor

Ronaldinho'nun oğlu Mendes'in Barselona'da yeni pozisyonunda gösterdiği performansla ağızları açık bırakıyor

Ronaldinho'nun oğlu Mendes'in Barselona'da yeni pozisyonunda gösterdiği performansla ağızları açık bırakıyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Ronaldinho Spor Haberler

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