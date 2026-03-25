Romanya Milli Takımı, İstanbul'a geldi

Romanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynayayacağı maç için İstanbul'a geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Türkiye ile Romanya, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Romanya Milli Takımı da müsabaka için İstanbul'a geldi. Kafile, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, Teknik Direktör Mircea Lucescu da havalimanında ilgi gördü. Romanya kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti. - İSTANBUL

