Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddialara göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.
İtalya Serie A devi Roma'nın, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.
SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR
Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan devi Roma'nın teknik direktör adayları arasındaki favori ismi Vincenzo Montella.
TFF ile 2 yıl daha anlaşması bulunan Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu ve Roma'nın bu maddeden yararlanmak istediği belirtildi. İddiaya göre, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün.