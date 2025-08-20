Roma, Leon Bailey'i Kiralık Olarak Transfer Etti
İtalya'nın Roma takımı, Aston Villa'dan Leon Bailey'i 1 yıllık kiralık sözleşme ile kadrosuna kattığını açıkladı. Jamaikalı futbolcu Roma'da 31 numaralı formayı giyecek.
İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.
Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor