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Milli para tekvandocular, Roma Grand Prix'sinde 5 madalya elde etti

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Para Tekvando Roma Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Para Tekvando Roma Grand Prix'sinin ilk gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Birliğinin (WT) faaliyet takviminde yer alan organizasyon, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ise gümüş madalya elde etti.

Nurcihan Ekinci Gül (kadınlar 47 kilo), Gamze Özcan (kadınlar 57 kilo) ve Ali Can Özcan (erkekler 58 kilo) da bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva 7 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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