Roma derbisinde kazanan belli oldu

Roma derbisinde kazanan belli oldu
Güncelleme:
Serie A 4. haftasındaki başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu Lorenzo Pellegri'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Serie A 4. haftasındaki başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Roma kentinin iki takımı, başkent derbisinde kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

ROMA DERBİDE TEK GOLLE KAZANDI

Maçın 38. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇ SONUNDA BİR KIRMIZI KART DAHA

Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
