Roma'dan Zeki Çelik kararı

İtalya Serie A ekibi Roma, uzun süredir kadrosunda bulundurduğu milli sağ bek Zeki Çelik ile ilgili gelecek kararını verdi.

ROMA SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Başkent ekibi Roma, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor. Haberde, Zeki Çelik'in istikrarlı performansıyla Roma kulübünün beğenisini kazandığı, bu doğrultuda oyuncuya yeni sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Yönetimin, tecrübeli sağ bekten bonservis geliri elde edebilecek durumdayken oyuncuyu bedelsiz şekilde kaybetmek istemediği de aktarıldı.

ZEKİ DE ROMA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusunun da kariyerine Roma'da devam etmek istediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 5 maçta görev alan Zeki Çelik, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik katkı yaptı.