Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Cremonese'yi 3-0 yendi. İlk yarı golsüz geçerken, Roma'nın gollerini 59. dakikada Bryan Cristante, 77. dakikada Obite N'Dicka ve 86. dakikada Niccolo Pisilli attı. Milli futbolcu Zeki Çelik, 85 dakika sahada kaldı ve takımının galibiyetine katkı sağladı. Bu sonuçla Roma puanını 50'ye yükseltti, Cremonese ise 24 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Cremonese'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. Roma, kilidi 59. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle açtı. Ev sahibi ekipte 77. dakikada Obite N'Dicka farkı ikiye çıkarırken, 86. dakikada Niccolo Pisilli skoru 3-0'a taşıdı.

ZEKİ ÇELİK 85 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede 85 dakika sahada kaldı ve takımının galibiyetine katkı verdi. Bu sonuçla Roma puanını 50'ye yükseltti. Cremonese ise 24 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Gelecek hafta Roma, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Cremonese ise deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

