Haberler

Zverev, kariyerinde ikinci kez Fransa Açık finalinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Alexander Zverev, Jakub Mensik'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı finalde Matteo Arnaldi'nin hastalık nedeniyle çekilmesiyle Flavio Cobolli finale kaldı. Pazar günkü finalde Zverev ile Cobolli karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı

İsrailli bakanlara Avrupa kapıları kapanıyor: Bir ülke daha rest çekti
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar

Motosiklet sevdası yaktı: 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Polis binada inceleme yapıyor

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı