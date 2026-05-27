Swiatek, Fransa Açık'ta üçüncü tura kaldı
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 3 numarası Iga Swiatek, Çek Sara Bejlek'i 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı. Elina Svitolina, Belinda Bencic ve Karen Khachanov da üst tura kalan diğer isimler oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Çek Sara Bejlek'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Ukraynalı Elina Svitolina (7), İspanyol Kaitlin Quevedo'yu 6-0 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yendi.
Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic (11) ve Viktorija Golubic, Alman Tamara Korpatsch ve ABD'li Peyton Stearns de rakiplerini eleyerek üçüncü tura kaldı.
Tek erkeklerde ise Rus Karen Khachanov, Arjantinli Marco Trungelliti karşısında 3-1 (7-6, 5-7, 6-1, 7-6) galip geldi.
Erkeklerde Arjantinli Thiago Agustin Tirante ve Hollandalı Jesper de Jong da üst tura çıktı.