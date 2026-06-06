Haberler

Andreeva, Fransa Açık'ta şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde 2-0 yenen Rus Mirra Andreeva, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenen Rus Mirra Andreeva, şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada tek kadınlar final maçı yapıldı.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı 19 yaşındaki Rus raket Andreeva, dünya klasmanının 114. sırasındaki Chwalinska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkarken Andreeva, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

Özgür Özel'in izleri siliniyor: Edirne'de sessiz sedasız değişiklik
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı: Islak imza bekliyorum
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!