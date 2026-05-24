Belinda Bencic, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Güncelleme:
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic, Avusturyalı Sinja Kraus'u 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. Turnuvanın ilk gününde birçok kadın ve erkek tenisçi de üst tura adını yazdırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda dünya 11 numarası Bencic, Kraus'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek kadınlarda Marta Kostyuk, Marie Bouzkova, Wang Xinyu, Katie Volynets, Caty McNally, Yuliya Starodubtseva ve Wang Xiyu, üst tura çıkan diğer isimler oldu.

Tek erkeklerde ise Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Karen Khachanov, Thiago Agustin Tirante, Marco Trungelliti ve James Duckworth, ikinci tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
