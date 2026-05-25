Amanda Anisimova ve Ben Shelton, Fransa Açık'ta ikinci tura çıktı

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde Amanda Anisimova ve Ben Shelton, rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi. Svitolina, Ostapenko, Paul ve Ruud da üst tura çıkan diğer isimler oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Fransız raket T. S. R. Rajaonah'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi.

Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Elise Mertens, Anastasiya Potapova ve Karolina Muchova, tek kadınlarda adını bir üst tura yazdıran diğer isimler oldu.

Tek erkeklerde Shelton 2. turda

Tek erkeklerde dünya 5 numarası ABD'li Ben Shelton, İspanyol rakibi Daniel Merida'yı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Jesper de Jong, Brandon Nakashima, Rafael Jodar ve Casper Ruud da tek erkeklerde ikinci tura yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
