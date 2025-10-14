Robert Lewandowski Süper Lig'e geliyor

Barcelona, tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Katalan kulübünün, hücum hattını gençleştirmek amacıyla Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i gündemine aldığı belirtiliyor.

Bu gelişme, Lewandowski'nin kariyerinde yeni bir rota çizmesine neden oldu. Polonyalı yıldızın menajeri, oyuncuya Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler geldiğini doğrularken, Avrupa'da kalmak isteyen golcü için Süper Lig seçeneği ön plana çıktı.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ HAMLE

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin önceliği, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak. Bu doğrultuda Robert Lewandowski ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri'nin satılması halinde oluşacak bütçeyi kullanarak Lewandowski transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Polonyalı yıldız da İstanbul macerasına sıcak bakıyor.

LEWANDOWSKİ'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Lewandowski, şu ana kadar Katalan ekibinde 9 maçta 4 gol kaydetti. Ancak teknik direktör Xavi Hernandez'in, yeni sezonda daha genç bir kadro planlaması yapması, Polonyalı futbolcunun ayrılığını kaçınılmaz hale getirdi.

TRANSFER OCAKTA NETLEŞECEK

Transferin ara dönemde sonuçlanması bekleniyor. Barcelona cephesi, Lewandowski'nin bonservis bedelini düşük tutmaya sıcak bakarken, Fenerbahçe yönetimi de yüksek maaş yükünü sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, transfer iddiasının ardından sosyal medyada adeta coştu. "Lewandowski Kadıköy'de" ve "Avrupa yıldızı geliyor" etiketleri kısa sürede trend oldu.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla efsaneleşen Robert Lewandowski, Avrupa futbolunun en golcü oyuncularından biri olarak biliniyor. Şimdi gözler, kariyerinin son döneminde Süper Lig sahnesine çıkıp çıkmayacağında.