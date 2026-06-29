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Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile sözleşme imzaladı

Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile sözleşme imzaladı
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Polonyalı yıldız forvet Robert Lewandowski, ABD'nin en üst ligi MLS'te mücadele eden Chicago Fire ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu, Barcelona'daki son sezonunda 46 maçta 19 gol kaydetti.

Polonyalı yıldız forvet Robert Lewandowski, ABD'nin en üst ligi olan MLS'e transfer oldu. 37 yaşındaki futbolcu Chicago Fire ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, kariyerine ABD'de devam edecek. Son olarak Barcelona forması giyen Lewandowski, Chicago Fire ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından transferle ilgili, 'Küresel futbol ikonu ve Polonya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu' diye duyurulan transferde, 37 yaşındaki futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Kariyerinde bireysel ve kulüp bazında birçok başarısı bulunan Lewandowski 869 maçta 629 gol, 159 asiste imza attı. Bayern Münih forması altında iki kez FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün de sahibi olan Lewandowski, oynadığı kulüplerde 33 kupa kazandı.

Polonyalı futbolcu, Barcelona'daki son sezonunda 46 maçta görev aldı ve 19 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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