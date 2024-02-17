Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'ı adeta topa tuttu: Ödü kopuyor ya

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

"PAS YAPMA İHTİMALİN YOK"

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyun felsefesini sert eleştirerek Dilmen, " İsmail Kartal'ın maçı olduğunu düşünüyorum. Birinci görevi olmazsa olmazı bırakıcak beraberliği. Sahanın Fenerbahçe'nin kazanması için yapması gerek tüm gücüyle sağ tarafa yüklenmek. Tüm konsantrasyon devre arası diyecek ki topu sağa taşıyın. Şunu hiç anlamış değilim. Belli ki Rize sahasının olduğu yerde top oynanmıyor. Fenerbahçe 4 korner kazandı 3'ünü paslaşarak kullandı. Herkes gidiyor, sen niye pas yaparsın. O zeminde pas yapma ihtimalin yok" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜ KOPUYOR YA"

Kartal'a çıkışan Dilmen, "Rakip geçiş oyunu oynayacak diye ödü kopuyor ya İsmail Kartal'ın! Kopmasın ödün falan, şampiyon olman lazım senin" dedi.