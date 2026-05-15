Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı ilk yarıda Ali Sowe'un 18 ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Hojer'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.
18. dakikada Mebude'nin ara pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
31. dakikada sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına ortasında kale önünde Ali Sowe kafayla topu ağlara gönderdi.2-0
Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofoana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mihaila, Laçi, Mebude, Sowe
Yedekler: Erdemcan Polat, Papanikolaou, Halil Devrişoğlu, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Agusto, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Agbadou, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Murillo, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu
Yedekler: Salih Uçan, Olaitan, Cerny, Taylan Bulut, Jota, Vasquez, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emre Bilgin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Ali Sowe (dk. 18 ve 31) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş) - RİZE