Haberler

Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı ilk yarıda Ali Sowe'un 18 ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Hojer'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.

18. dakikada Mebude'nin ara pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına ortasında kale önünde Ali Sowe kafayla topu ağlara gönderdi.2-0

Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofoana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mihaila, Laçi, Mebude, Sowe

Yedekler: Erdemcan Polat, Papanikolaou, Halil Devrişoğlu, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Agusto, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Agbadou, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Murillo, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Salih Uçan, Olaitan, Cerny, Taylan Bulut, Jota, Vasquez, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emre Bilgin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Ali Sowe (dk. 18 ve 31) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü

Hantavirüs derken asıl salgın orda başladı! Yüzlerce vaka, onlarca ölü
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi

Polis el koydu, buldozerler parçaladı: Yüzlercesi metal yığınına döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

41 yıllık hakimiyetin bitmesine artık sayılı saatler kaldı