Rizeliler EuroBasket 2025 Finalini Dev Ekranda İzledi

Rize'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana dev ekran kuruldu.

Rizeliler, Milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.