Kayaklı koşucu kardeşler 'uluslararası başarı' peşinde
Çamlıhemşin ilçesindeki kayaklı koşu sporunda Türkiye şampiyonlukları elde eden Ömer ve Nergis Durmuş kardeşler, uluslararası organizasyonlarda da başarı hedefliyor. Genç sporcular, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne katılmayı ve 2030 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmayı amaçlıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 8 yıl önce başladıkları kayaklı koşuda Türkiye şampiyonlukları elde eden Nergis ile Ömer Durmuş kardeşler, uluslararası organizasyonlarda da başarı hedefliyor.

Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Spor Kulübü sporcuları 15 yaşındaki Nergis ile 16 yaşındaki ağabeyi Ömer Durmuş, ilkokulda tanıştıkları kayakta antrenörlerinin de desteğiyle kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Uluslararası başarı hedefleyen Ömer ve Nergis kardeşler AA muhabirine hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayaklı koşunun eğlenceli ancak zor bir branş olduğunu dile getiren Ömer, "Madalya için ter dökmek lazım. Antrenmanda akıtmadığımız ter, yarışta göz yaşı olarak bize döner." dedi.

Yarışlara hazırlık için ekstra çalışmalar da yaptıklarını aktaran Ömer, "Kardeşimle Türkiye şampiyonluğumuz var. Hedefim bir yıl sonra yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne katılmak. Sonra da 2030 Kış Olimpiyatlarına gitmek istiyorum." diye konuştu.

Nergis Durmuş, yaklaşık 8 yıldır branşla uğraştığını, başarı için çok çabaladığını anlattı.

Kayaklı koşunun zor bir branş olduğunu anlatan ifade eden Nergis, şunları söyledi:

"Ağabeyimle omuz omuza madalya peşindeyiz. Ağabeyimin 16-17, benim de 20'ye yakın madalyam var. En büyük hedefim Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne güzel hazırlanıp gitmek. 2030'daki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Birçok çocuk ve gence örnek olduğumuz düşünüyorum."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Spor
