- Rize sahilinde milli maç sevinci yaşandı

RİZE - Rize'de sahilde bulunan alanda kurulan dev ekranda vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı seyretti. Galibiyetin ardından coşku hakim oldu.

Rizeliler için merkeze bağlı Portakallık Mahallesi sahil kısmında bulunan yeşil alanda dev ekran kurudu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı mağlup ettiği maçı vatandaşlar açık havada izledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından büyük sevinç yaşandı.

"Rize gerçekten birbiriyle kenetlenmiş durumda"

Rize'de maç için birbiriyle kenetlenmiş bir şekilde maçı izlediklerini ifade eden Bünyamin Ak, "Öncelikle burada çok güzel bir ortam var. A Milli Takım'ın gururunu yaşıyoruz. Bugün hava biraz yağışlıydı ama son saatlerde hava açtı. Sonrasında güzel bir ortam oluştu. Milli takımımıza sonuna kadar desteğimizi veriyoruz ve güveniyoruz. Özellikle Arda Güler'imize güveniyoruz. Rize'den özellikle desteklerimizi iletiyoruz. Rize gerçekten birbiriyle kenetlenmiş durumda. A Milli takımın ruhunu sırtlanmış şekilde destek veriyor. İnşallah bu tutkuyu finale kadar yaşarız. İnşallah o kupayı Ankara'da Anıtkabir'de atamıza hediye ederiz" ifadelerini kullandı.

"Takımımızı desteklemek için kalktık buraya geldik"

Açık havada maç izlemenin çok güzel olduğuna vurgu yapan Batuhan Kaya, "Takımımızı desteklemek için kalktık buraya geldik. Rize'de güzel bir organizasyon oldu. Rize halkı toplanarak birlikte maç izliyor. Hava da çok güzel. Sabahki yağmur duracak gibi değildi ama şu anda hava çok iyi. Burada maç izlemek gerçekten çok iyi. Biz biraz geç geldiğimiz için gerilerde kaldık" şeklinde konuştu.