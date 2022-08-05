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Rize haberleri! Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'u renklerine kattı

Rize haberleri! Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'u renklerine kattı

Rize bölgesinden gelen habere göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Ercan Coşkun'u 2 yıllığına renklerine kattı.

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Ercan Coşkun'u 2 yıllığına renklerine kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Ercan Coşkun Rizespor Spor Haberler

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