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Rize gündem haberleri: Rizespor antrenman öncesi koç kesti

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Rize gündem haberleri: Rizespor antrenman öncesi koç kesti

Rize gündem haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde son antrenmana koç keserek başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde son antrenmana koç keserek başladı.

Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında cumartesi günü saat 19.15'te Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yönetimi, futbolcular ve teknik ekip antrenman önce koç keserek dua etti.

(Hasan Fehmi Demir - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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