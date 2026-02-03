Haberler

"Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı Rize'de yapıldı

'Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı Rize'de yapıldı
Rize'nin Güneysu ilçesinde gerçekleştirilen 'Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda 28 sporcu, 780 metrelik pistte nefes kesen mücadeleler sergiledi. Şampiyona, 'Spor, bağımlılıklardan korur' sloganıyla, teknik virajlar ve dik rampalarla dolu zorlu parkurda yapıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Yeşilay ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle "Spor, bağımlılıklardan korur" sloganıyla 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen etapta İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'dan 7'si kadın 28 sporcu yarıştı.

Yoğun kar örtüsüyle kaplı zorlu parkurdaki yarışlar, nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği yaylada hazırlanan 780 metrelik pistte sporcular performanslarını sergiledi.

Teknik virajlar, dik rampalar ve atlayış noktaları yarışmacıların hem hız hem de denge becerilerini ortaya koydu.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışları ile sona erecek.

