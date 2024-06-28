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Rize'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

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Rize'de yapılan açılışta, Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları hizmete girdi. Programa Vali Vekili, Vali Yardımcısı, sporcular ve aileleri katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen spor okullarında 30 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Rize'de, Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahil etkinlik alanında gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Hatice Cemre İncesu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kano, rafting ve su sporu yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla hayata geçirilen spor okullarında 30 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Kaynak: AA / Spor

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