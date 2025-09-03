Rize'de Rafting Avrupa Kupası Heyecanı Başladı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nda 5 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlenen kupada sporcular, dereceye girmek için mücadele veriyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere, Rize olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Öztürk, organizasyonun kent için önemli olduğuna işaret ederek, "Rize'nin kültürel ve sportif zenginliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Buradaki rafting parkuru dünyanın önemli parkurlarından birisi." diye konuştu.

Yarışlar, 5 Eylül Cuma günü sona erecek.