Rize'de Rafting Avrupa Kupası Heyecanı Başladı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nda 5 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda gerçekleşen organizasyon kente büyük bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nda 5 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlenen kupada sporcular, dereceye girmek için mücadele veriyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere, Rize olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Öztürk, organizasyonun kent için önemli olduğuna işaret ederek, "Rize'nin kültürel ve sportif zenginliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Buradaki rafting parkuru dünyanın önemli parkurlarından birisi." diye konuştu.

Yarışlar, 5 Eylül Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
