Rize'de Rafting Avrupa Kupası Açılışı Yapıldı

Rize'de düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nın açılışı yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonunun ev sahipliğinde, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde organize edilecek yarışların açılış programı, Kaymakamlık binasının önünde gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda, yarışlara katılacak ülkelerin takımlarının tanıtımı yapıldı.

Kaymakam Ferhat Altay, programda yaptığı konuşmasında, hem güzel ilçelerini tanıtmak hem de sporun kardeşliğini göstermek için bir arada toplandıklarını söyledi.

"Türk misafirperverdir, spor kardeşlik getirir." diyen Altay, farklı illerden ve yurt dışından gelen sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde sporun birleştirici gücü ile bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye, Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen yaklaşık 150 sporcunun, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini, aynı zamanda dostluklarını da pekiştireceklerini aktaran Öztürk, "Bu organizasyonun katılımcı ülkelerimize ve sporcularımıza değerli tecrübeler kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.